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Глава Єврокомісії назвала слабкі місця РФ, по яких вдарять санкції в разі вторгнення

Ольга Глущенко Понеділок, 21 лютого 2022, 04:55
Глава Єврокомісії назвала слабкі місця РФ, по яких вдарять санкції в разі вторгнення
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі нюанси санкцій, з якими Москва зіткнеться, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Джерело: фон дер Ляєн в ефірі ARD, цитує Reuters

Деталі: Президентка Єврокомісії заявила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

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Західні лідери досі відмовлялися розкривати деталі тих відповідей, про які вони домовилися, якщо Росія вторгнеться.

Повідомляли лише про військову відповідь і обіцяли безпрецедентні за масштабом економічні санкції.

"Росія в принципі буде відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала фон дер Ляєн.

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Санкції будуть накладені на "всі товари, які Росії терміново потрібно, щоб модернізувати та диверсифікувати свою економіку, і які ми виробляємо… їм немає заміни", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн відкинула суботні заклики президента України Володимира Зеленського про негайні санкції.

"Рух до санкцій настільки величезний і значний, що ми знаємо, що завжди повинні дати Росії шанс повернутися до дипломатії та за стіл переговорів, — сказала вона. — Це вікно ще відкрите".

Фон дер Ляєн також зауважила, що слабкістю Росії є її залежність від експорту викопного палива.

"Вона становить дві третини експорту (Росії – ред.), і половина російського бюджету залежить від цього", – сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо: Урсула фон дер Ляєн побачила ознаки надії у вівторкових заявах Росії, але, за її словами, слова мають бути підкріплені вчинками.

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Теми: ЄСРосіясанкції
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