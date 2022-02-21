Глава Еврокомиссии назвала слабые места РФ, по которым ударят санкции в случае вторжения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла некоторые нюансы санкций, с которыми Москва столкнется, если Россия вторгнется в Украину.

Источник: фон дер Ляен в эфире ARD, цитирует Reuters

Детали: Президент Еврокомиссии заявила, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.

Западные лидеры до сих пор отказывались раскрывать детали тех ответов, о которых они договорились, если Россия вторгнется.

Сообщали только о военном ответе и обещали беспрецедентные по масштабу экономические санкции.

"Россия в принципе будет отрезана от международных финансовых рынков", – сказала фон дер Ляен.

Санкции будут наложены на "все товары, которые России срочно требуются, чтобы модернизировать и диверсифицировать свою экономику, и которые мы производим… им нет замены", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен отвергла субботние призывы президента Украины Владимира Зеленского о немедленных санкциях.

"Движение к санкциям настолько огромно и значительно, что мы знаем, что всегда должны дать России шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров, — сказала она. — Это окно еще открыто".

Фон дер Ляен также отметила, что слабостью России есть ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

"Она составляет две трети экспорта (России – ред.), и половина российского бюджета зависит от этого", – сказала президент Еврокомиссии.

Напомним: Урсула фон дер Ляйен увидила признаки надежды в сделанных во вторник заявлениях России, но слова должны быть подкреплены поступками.