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Україна опинилася на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid

Ольга Глущенко Понеділок, 21 лютого 2022, 05:38
Україна опинилася на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

19 лютого у світі діагностували 1 590 061 новий випадок захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Росії, Південній Кореї, Німеччині.

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Зокрема, у Росії зафіксували понад 170 тисяч, у Південній Кореї – майже 105 тисяч і у Німеччині – понад 104 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Японія і Туреччина. Україна – на 20 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (745), Мексиці (470), Бразилії (424). Україна (152 смерті) в цьому списку на 10 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 5 278 осіб.

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В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 350 758 816 осіб. Наразі нараховується понад 68 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 906 319 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Напередодні Україна була 3-тьою в Європі за приростом смертей за добу від Covid.

Теми: коронавірус
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