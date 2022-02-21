Украина оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от Covid

19 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, Южной Корее, Германии.

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В частности, в России зафиксировали более 170 тысяч, в Южной Корее – около 105 тысяч и в Германии – более 104 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Япония и Турция. Украина – на 20 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (745), Мексике (470), Бразилии (424). Украина (152 смерти) в этом списке на 10-й позиции. Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 278 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

За все время пандемии излечились от болезни 350 758 816 человек. В настоящее время насчитывается более 68 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 906 319 смертей от COVID-19.

Напомним: Накануне Украина была третьей в Европе по приросту смертей в сутки от Covid.