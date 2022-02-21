Украина оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от Covid
19 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, Южной Корее, Германии.
В частности, в России зафиксировали более 170 тысяч, в Южной Корее – около 105 тысяч и в Германии – более 104 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Япония и Турция. Украина – на 20 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (745), Мексике (470), Бразилии (424). Украина (152 смерти) в этом списке на 10-й позиции. Всего в мире за сутки от болезни умерли 5 278 человек.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Франция.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.
За все время пандемии излечились от болезни 350 758 816 человек. В настоящее время насчитывается более 68 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 906 319 смертей от COVID-19.
Напомним: Накануне Украина была третьей в Европе по приросту смертей в сутки от Covid.