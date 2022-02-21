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Covid в Україні: хвиля йде на спад, у Києві ситуація найгірша

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 08:22
Дашборд УП

У неділю 20 лютого в Україні зафіксували 13 562 випадки коронавірусної хвороби і 127 смертей від Covid-19, що менше, ніж тиждень тому. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: За минулу добу госпіталізували 1 886 осіб, одужали 13 904 особи.

Тиждень тому, у неділю 13 лютог,о, в Україні було 16 993 нових хворих, 142 померлих і 2 270 госпіталізованих – тобто ситуація покращилася. 

У столиці Київ зараз ситуація найгірша: 2 297 хворих і 17 померлих за добу. 

Також швидко коронавірус поширюється у Дніпропетровській (1353), Миколаївській (1099) та Одеській (1011) областях.

Другий за летальністю регіон – Вінницька область, де зареєстровано 10 смертей за добу.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 734 333 рази, зафіксували 3 952 363 одужання та 104 645 смертей.

Зараз хворіють на Covid 677 325 українців.

Щеплено проти коронавірусу 15 680 363 жителі України: першу дозу вакцини отримали 15 680 361 людина, дві дози – 15 121 999 людей, три дози – 668 508 людей.

Теми: Covid-2019епідеміякоронавірусвакцинація
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