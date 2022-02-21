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Covid в Украине: волна идет на спад, в Киеве ситуация самая плохая

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 08:22
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В воскресенье 20 февраля в Украине зафиксировали 13 562 случая коронавирусной болезни и 127 смертей от Covid-19, что меньше, чем неделю назад.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 1 886 человек, выздоровели 13 904 человека.

Неделю назад, в воскресенье 13 февраля, в Украине было 16 993 новых больных, 142 умерших и 2 270 госпитализированных – то есть ситуация улучшилась.

В столице Киев сейчас ситуация самая плохая: 2 297 больных и 17 умерших в сутки.

Также быстро коронавирус распространяется в Днепропетровской (1353), Николаевской (1099) и Одесской (1011) областях.

Второй по летальности регион – Винницкая область, где зарегистрировано 10 смертей за сутки.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 734 333 раза, зафиксировали 3 952 363 выздоровления и 104 645 смертей.

Сейчас болеют Covid 677 325 украинцев.

Привиты против коронавируса 15 680 363 жителя Украины: первую дозу вакцины получили 15 680 361 человек, две дозы – 15 121 999 человек, три дозы – 668 508 человек.

Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирусвакцинация


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