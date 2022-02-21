РосЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі людей із ОРДЛО, вже 6 регіонів запровадили НС

Біженці з Донбасу у Росії, фото ТАСС

Російські ЗМІ повідомляють, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, їх везуть углиб Росії, вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Джерело: російські сайти "Интерфакс" та РБК

Деталі: Тимчасовий керівник МНС РФ Олександр Чупріян повідомив, що за добу до регіонів РФ вирушили 9 залізничних поїздів.

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Як пише РБК, за два дні в Таганрозі та околицях не залишилося місць у санаторіях та готелях, виділених під розміщення "біженців" із Донбасу. Географія їх розселення почала розширюватися: людей вивозять у Воронезьку, Курську області й далі.

Режим надзвичайної ситуації через евакуйованих із Донбасу запровадили вже шість регіонів РФ: Ростовська, Воронезька, Курська, Пензенська, Саратовська і Волгоградська області.

Нібито це потрібно для "оперативної організації прийому біженців".

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Нагадаємо: Евакуація людей з окупованої частини Донецької та Луганської областей розпочалася раптово та на тлі збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.

Ватажки ОРДЛО, які є маріонетками Кремля, оголосили про евакуацію жінок, дітей та літніх людей 18 лютого, хоча записали відеозвернення про це ще 16 лютого.

При цьому Денис Пушилін (ОРДО) та Леонід Пасічник (ОРЛО) оголосили мобілізацію чоловіків.

Все це супроводжується дезінформацією про плани наступу України на схід, повідомленнями про вибухи в Донецьку, руйнування цивільної інфраструктури, снаряди в Ростовській області РФ.

Україна заперечує плани наступу та, як і західні розвідки, попереджає про плани Росії використати фейки та провокації як привід для повномасштабного вторгнення в Україну.