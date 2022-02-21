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РосСМИ сообщают о прибытии 61 тысячи человек из ОРДЛО, уже 6 регионов ввели ЧС 

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 09:26
Беженцы с Донбасса в России, фото ТАСС

Российские СМИ сообщают, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, их везут вглубь России, уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

Источник: российские сайты "Интерфакс" и РБК

Детали: Временный руководитель МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что за сутки в регионы РФ отправились 9 железнодорожных составов.

Как пишет РБК, за два дня в Таганроге и окрестностях не осталось мест в санаториях и гостиницах, выделенных под размещение "беженцев" с Донбасса. География их расселения начала расширяться: людей вывозят в Воронежскую, Курскую области и дальше.

Режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса ввели уже шесть регионов РФ: Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области.

Якобы это нужно для "оперативной организации приема беженцев".

Напомним: Эвакуация людей с оккупированной части Донецкой и Луганской областей началась внезапно и на фоне увеличения количества обстрелов со стороны боевиков.  

Главари ОРДЛО, которые являются марионетками Кремля, объявили об эвакуации женщин, детей и стариков 18 февраля, хотя записали видеообращения об этом еще 16 февраля. 

При этом Денис Пушилин (ОРДО) и Леонид Пасечник (ОРЛО) объявили мобилизацию мужчин. 

Все это сопровождается дезинформацией о планах наступления Украины на восток, сообщениями о взрывах в Донецке, разрушениях гражданской инфраструктуры, снарядах в Ростовской области РФ. 

Украина отрицает планы наступления и, как и западные разведки, предупреждает о планах России использовать фейки и провокации как повод для полномасштабного вторжения в Украину. 

Темы: РосcияДонбассОРДЛОбеженцы


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