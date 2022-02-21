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Ткаченко про ситуацію в ОРДЛО: Викрили 10 фейків, маємо темник пропагандистів

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 09:24
Ткаченко про ситуацію в ОРДЛО: Викрили 10 фейків, маємо темник пропагандистів
Олександр Ткаченко, скриншот

Український Центр із протидії дезінформації та стратегічних комунікацій за вихідні 19-20 лютого зафіксував 10 неправдивих повідомлень щодо ситуації на Донбасі, також українська влада отримала один із темників російських пропагандистів. 

Джерело: міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко на брифінгу 21 лютого

Пряма мова: "Центр лише цими вихідними викрив 10 класичних фейків. Мені як колишньому продюсеру було смішно дивитися на той будинок, який вони знімали два рази, здається. То спочатку ДРГ там було, то ті, хот намагалися щось підірвати, то люди, які підірвали той УАЗик.

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Фактично, вони працюють за темниками. Такий варіант темника потрапив до нас у руки (Ткаченко показав аркуші з тезами – ред.), за яким і ОРДЛОвські ЗМІ, і ЗМІ російські намагаються дезінформувати наше суспільство, використовуючи маніпуляції та провокації. Чого тільки вартий вивіз українців у Російську Федерацію…"

Деталі: За словами Ткаченка, "інформація, що там тисячі чи десятки тисяч людей, не зовсім відповідає дійсності".

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що кілька тисяч людей їхали у напівпорожніх автобусах, ті автобуси "курсували туди й назад" для картинки, а насправді люди нікуди не їхали. Він зазначив, що в Донецьку вмикали сирени, але нічні клуби продовжували працювати. 

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ вранці 21 лютого повідомили, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, а 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Ткаченко наголосив, що з 17 лютого, коли зросла кількість обстрілів, почалася нова фаза гібридної війни: Росія бреше про Україну росіянам і всьому світові, ЗМІ створюють "картинку війни" і запускають провокації, відбуваються кібератаки і фейкові вибухи.  

Теми: пропагандаОРДЛОвійнаТкаченко
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