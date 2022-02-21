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Ткаченко о ситуации в ОРДЛО: Разоблачили 10 фейков, имеем темник пропагандистов

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 09:24
Ткаченко о ситуации в ОРДЛО: Разоблачили 10 фейков, имеем темник пропагандистов
Александр Ткаченко, скриншот

Украинский Центр по противодействию дезинформации и стратегическим коммуникациям за выходные 19-20 февраля зафиксировал 10 лживых сообщений о ситуации на Донбассе, также украинские власти получили один из темников российских пропагандистов.

Источник: министр информационной политики Украины Александр Ткаченко на брифинге 21 февраля 

Прямая речь: "Центр только в эти выходные разоблачил 10 классических фейков. Мне как бывшему продюсеру было смешно смотреть на дом, который они снимали дважды, кажется. То сначала ДРГ там было, то те, кто пытались что-то взорвать, то люди, которые взорвали тот УАЗик.

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Фактически они работают по темникам. Такой вариант темника попал к нам в руки (Ткаченко показал листы с тезисами – ред.), по которым и ОРДЛОвские СМИ, и СМИ российские пытаются дезинформировать наше общество, используя манипуляции и провокации. Чего только стоит вывоз украинцев в Российскую Федерацию…"

Детали: По словам Ткаченко, "информация, что там тысячи или десятки тысяч людей, не совсем соответствует действительности".

Министр обороны Алексей Резников добавил, что несколько тысяч человек ехали в полупустых автобусах, те автобусы "курсировали туда и обратно" для картинки, а на самом деле люди никуда не ехали. Он отметил, что в Донецке включали сирены, но ночные клубы продолжали работать.

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Российские СМИ утром 21 февраля сообщили, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, а 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

Ткаченко подчеркнул, что с 17 февраля, когда выросло количество обстрелов, началась новая фаза гибридной войны: Россия лжет об Украине россиянам и всему миру, СМИ создают "картинку войны" и запускают провокации, происходят кибератаки и фейковые взрывы.

Темы: пропагандаОРДЛОвойнаТкаченко
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