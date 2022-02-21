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Бойовики цілу годину обстрілювали Станицю Луганську, травмували бійця

Євген КізіловПонеділок, 21 лютого 2022, 11:51
Бойовики цілу годину обстрілювали Станицю Луганську, травмували бійця
ілюстративне фото, джерело: штаб ООС

Протягом близько години 21 лютого окупанти обстрілювали Станицю Луганську, що в Луганській області. Вони випустили по місту 140 артснарядів. В результаті обстрілу один український військовий отримав бойове травмування.

Джерело: начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук на брифінгу в понеділок

Деталі: За його словами, 21 лютого станом на 12:00 загалом на Донбасі зафіксовано 21 порушення режиму "тиші" з боку російських збройних формувань. 20 з них - із використанням забороненої мінськими угодами великокаліберної зброї.

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Наразі стан здоров'я Внаслідок травмованого бійця задовільний.

Як повідомив Ковальчук, бойовики самі підривають об'єкти інфраструктури в ОРДЛО і обстрілюють населені пункти, після чого пропагандистські ресурси Росії і так званих "республік" звинувачують в цьому українську армію. Він наголосив, що Об'єднанні сили України цих обстрілів ніколи не здійснювали.

Теми: ООСДонбасвійнаОРДЛО
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