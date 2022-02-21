Боевики целый час обстреливали Станицу Луганскую, травмировали бойца

В течение около часа 21 февраля оккупанты обстреливали Станицу Луганскую в Луганской области. Они выпустили по городу 140 артснарядов. В результате обстрела один украинский военный получил боевое травмирование.

Источник: начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук на брифинге в понедельник

Детали: По его словам, 21 февраля по состоянию на 12:00 в целом на Донбассе зафиксировано 21 нарушение режима "тишины" со стороны российских вооруженных формирований. 20 из них - с использованием запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного оружия.

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Сейчас состояние здоровья травмированного бойца удовлетворительное.

Как сообщил Ковальчук, боевики сами подрывают объекты инфраструктуры и обстреливают населенные пункты в ОРДЛО, после чего пропагандистские ресурсы России и так называемых "республик" обвиняют в этом украинскую армию. Он подчеркнул, что Объединенные силы Украины такие обстрелы никогда не осуществляли.