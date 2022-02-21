Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що небо України залишається відкритим, а питання скасування рейсів - політизоване.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів".

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Деталі: За словами міністра, держава оперативно працює щодо питань заміщення скасованих рейсів українськими авіаперевізниками, й наразі авіасполучення Києва з ключовими містами Європи забезпечено в повному обсязі.

Директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський розповів, що Україна отримує оперативну інформацію (про зміну розкладу авіакомпаній) практично в режимі онлайн.

Станом на 21 лютого, за його словами, зміни до графіків роботи внесли близько 10 авіакомпаній.

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Дубревський наголосив, що часто аеропорт отримує повідомлення про скасування рейсу, і практично одразу - про призначення іншого рейсу на іншу дату.

Зміни в розкладі авіаперельотів, за словами Дубревського, відбуваються у зв'язку з політичною ситуацією чи з питаннями безпеки.

Пряма мова Дубревського: "Я вважаю, що це питання сьогодні заполітизоване. Українське небо не закрите, і ми спроможні забезпечувати високий рівень безпеки польотів і пасажирів".

Він додав, що Мінінфраструктури, аеропорти й українські авіакомпанії мають сценарій дії на випадок, якщо більшість іноземних авіакомпаній вирішать скасувати рейси до/з України, але наголосив, що жодних причин для масового скасування рейсів немає.

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