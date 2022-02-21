Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Небо України відкрите, а питання скасування рейсів – політизоване – Мінінфраструктури

Мазуренко Альона Понеділок, 21 лютого 2022, 13:28
ФОТО PIXABAY

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що небо України залишається відкритим, а питання скасування рейсів - політизоване.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів".

Деталі: За словами міністра, держава оперативно працює щодо питань заміщення скасованих рейсів українськими авіаперевізниками, й наразі авіасполучення Києва з ключовими містами Європи забезпечено в повному обсязі.

Директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський розповів, що Україна отримує оперативну інформацію (про зміну розкладу авіакомпаній) практично в режимі онлайн.

Станом на 21 лютого, за його словами, зміни до графіків роботи внесли близько 10 авіакомпаній.

Дубревський наголосив, що часто аеропорт отримує повідомлення про скасування рейсу, і практично одразу - про призначення іншого рейсу на іншу дату.

Зміни в розкладі авіаперельотів, за словами Дубревського, відбуваються у зв'язку з політичною ситуацією чи з питаннями безпеки.

Пряма мова Дубревського: "Я вважаю, що це питання сьогодні заполітизоване. Українське небо не закрите, і ми спроможні забезпечувати високий рівень безпеки польотів і пасажирів".

Він додав, що Мінінфраструктури, аеропорти й українські авіакомпанії мають сценарій дії на випадок, якщо більшість іноземних авіакомпаній вирішать скасувати рейси до/з України, але наголосив, що жодних причин для масового скасування рейсів немає.

Передісторія:

  • Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. 
  • Також стало відомо про інцидент, коли літак Lufthansa не вилетів до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни. 
  • Lufthansa пояснила призупинення всіх рейсів до столиці України з 21 до 28 лютого ситуацією з коронавірусом.
  • Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну через загрози безпеці.

Теми: авіаМінінфраструктури
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
авіа
Air France скасувала найближчі рейси до України "з міркувань обережності"
Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну
Екіпаж Lufthansa відмовився летіти в Україну через страх війни
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...