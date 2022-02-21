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Небо Украины открыто, а вопрос отмены рейсов – политизирован – Мининфраструктуры

Алена МазуренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 12:28
Небо Украины открыто, а вопрос отмены рейсов – политизирован – Мининфраструктуры
ФОТО PIXABAY

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что небо Украины остается открытым, а вопрос отмены рейсов – политизирован.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нынешняя отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктована исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов".

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Детали: По словам министра, государство оперативно работает по вопросам замещения отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками, и авиасообщение Киева с ключевыми городами Европы обеспечено в полном объеме.

Директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский рассказал, что Украина получает оперативную информацию (об изменении расписания авиакомпаний) практически в режиме онлайн.

По состоянию на 21 февраля, по его словам, изменения в графики работы внесли около 10 авиакомпаний.

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Дубревский подчеркнул, что часто аэропорт получает сообщение об отмене рейса, и практически сразу – о назначении другого рейса на другую дату.

Изменения в расписании авиаперелетов, по словам Дубревского, происходят в связи с политической ситуацией или вопросами безопасности.

Прямая речь Дубревского: "Я считаю, что этот вопрос сегодня политизирован. Украинское небо не закрыто, и мы можем обеспечивать высокий уровень безопасности полетов и пассажиров".

Он добавил, что Мининфраструктуры, аэропорты и украинские авиакомпании имеют сценарий действия на случай, если большинство иностранных авиакомпаний решат отменить рейсы в/из Украины, но подчеркнул, что никаких причин для массовой отмены рейсов нет.

Напомним:

  • Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. 
  • Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.
  • Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.
  • Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности.

Темы: авиаМининфраструктуры
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