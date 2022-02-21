Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Небо Украины открыто, а вопрос отмены рейсов – политизирован – Мининфраструктуры

Мазуренко Алена Понедельник, 21 февраля 2022, 13:28
ФОТО PIXABAY

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что небо Украины остается открытым, а вопрос отмены рейсов – политизирован.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нынешняя отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктована исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов".

Детали: По словам министра, государство оперативно работает по вопросам замещения отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками, и авиасообщение Киева с ключевыми городами Европы обеспечено в полном объеме.

Директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский рассказал, что Украина получает оперативную информацию (об изменении расписания авиакомпаний) практически в режиме онлайн.

По состоянию на 21 февраля, по его словам, изменения в графики работы внесли около 10 авиакомпаний.

Дубревский подчеркнул, что часто аэропорт получает сообщение об отмене рейса, и практически сразу – о назначении другого рейса на другую дату.

Изменения в расписании авиаперелетов, по словам Дубревского, происходят в связи с политической ситуацией или вопросами безопасности.

Прямая речь Дубревского: "Я считаю, что этот вопрос сегодня политизирован. Украинское небо не закрыто, и мы можем обеспечивать высокий уровень безопасности полетов и пассажиров".

Он добавил, что Мининфраструктуры, аэропорты и украинские авиакомпании имеют сценарий действия на случай, если большинство иностранных авиакомпаний решат отменить рейсы в/из Украины, но подчеркнул, что никаких причин для массовой отмены рейсов нет.

Напомним:

  • Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. 
  • Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.
  • Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.
  • Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности.

Темы: авиаМининфраструктуры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
авиа
Air France отменила ближайшие рейсы в Украину "из соображений осторожности"
Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину
Экипаж Lufthansa отказался лететь в Украину из-за страха войны
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...