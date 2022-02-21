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22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 12:45
22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA
Фото Держспецзв'язку

У вівторок 22 лютого на веб-ресурси в зоні .ua можуть чинитися кібератаки, попереджає урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Джерело: сайт CERT-UA і Держспецзв'язку

Деталі: Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на веб-ресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.

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Держспецзв’язку закликає у випадку будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем терміново інформувати команду CERT-UA за номерами телефону (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25, або ж на .е-mail: cert@cert.gov.ua.

Фахівці з кібербезпеки повідомляють, що на сайті Raidforums було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого, але згодом обговорення там видалили. 

У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектора, банківського сектора, сектора оборони. 

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За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити "дефейс" веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua (deface означає стирати чи спотворювати – ред.).

Чому це важливо: Кібератаки можуть бути складовою гібридної війни Росії проти України. Вони загрожують зникненням чи пошкодженням даних, порушенням функціонування державних органів або їхніх офіційних сторінок в інтернеті, можуть спричинити безлад та посилити паніку на тлі інформаційної війни.

Цьому передувало:

  • У ніч із 13 на 14 січня 2022 року хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, сервісу "Дія" – та оприлюднили повідомлення українською, російською та польською мовами. Тоді було зафіксовано використання програми WhisperGate, яка здатна знищувати дані. 
  • 15 лютого на сайти Міноборони, МВС та українські банки, серед яких державні Приватбанк та Ощадбанк, здійснили потужну DDoS атаку, що коштувала мільйони доларів. У Держспецзв’язку припустили, що за цією атакою може стояти Росія, а в адміністрації президента США висловили впевненість у цьому.

Теми: кібербезпекахакери
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