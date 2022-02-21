22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA

У вівторок 22 лютого на веб-ресурси в зоні .ua можуть чинитися кібератаки, попереджає урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Джерело: сайт CERT-UA і Держспецзв'язку

Деталі: Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про можливі кібератаки на веб-ресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.

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Держспецзв’язку закликає у випадку будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем терміново інформувати команду CERT-UA за номерами телефону (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25, або ж на .е-mail: cert@cert.gov.ua.

Фахівці з кібербезпеки повідомляють, що на сайті Raidforums було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого, але згодом обговорення там видалили.

У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектора, банківського сектора, сектора оборони.

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За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити "дефейс" веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua (deface означає стирати чи спотворювати – ред.).

Чому це важливо: Кібератаки можуть бути складовою гібридної війни Росії проти України. Вони загрожують зникненням чи пошкодженням даних, порушенням функціонування державних органів або їхніх офіційних сторінок в інтернеті, можуть спричинити безлад та посилити паніку на тлі інформаційної війни.

Цьому передувало: