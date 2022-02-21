Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

22 февраля возможны кибератаки на украинские веб-ресурсы – CERT-UA

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 13:45
Фото Госспецсвязи

Во вторник 22 февраля на веб-ресурсы в зоне .ua могут совершаться кибератаки, предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Источник: сайт CERT-UA и Госспецсвязи

Детали: Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua. Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля.

Госспецсвязи призывает в случае каких бы то ни было киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-коммуникационных систем срочно информировать команду CERT-UA по номерам телефона (044) 281-88-05 или (044) 281-88-25, или же на .е-mail: cert@cert.gov.ua.

Специалисты по кибербезопасности сообщают, что на сайте Raidforums было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля, но впоследствии обсуждение там удалили.

В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.

 

По этому сообщению предполагается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua (deface означает стирать или искажать – ред.).

Почему это важно: Кибератаки могут являться частью гибридной войны России против Украины. Они угрожают исчезновением или повреждением данных, нарушением функционирования государственных органов или их официальных страниц в интернете, могут вызвать неразбериху и усилить панику на фоне информационной войны.

Этому предшествовало:

  • В ночь с 13 на 14 января 2022 года хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, сервиса "Дія" – и обнародовали сообщения на украинском, русском и польском языках. Тогда было зафиксировано использование программы WhisperGate, способной уничтожать данные.
  • 15 февраля на сайты Минобороны, МВД и украинские банки, среди которых государственные Приватбанк и Ощадбанк, совершили мощную DDoS атаку, которая стоила миллионов долларов. В Госспецсвязи допустили, что за этой атакой может стоять Россия, а в администрации президента США выразили уверенность в этом.

Темы: кибербезопасностьхакеры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
кибербезопасность
США и Британия: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки
Украинцев приглашают вступить в кибервойска
Госспецсвязи: утечки данных или финансовых потерь от кибератаки не произошло
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...