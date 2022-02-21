22 февраля возможны кибератаки на украинские веб-ресурсы – CERT-UA
Во вторник 22 февраля на веб-ресурсы в зоне .ua могут совершаться кибератаки, предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Источник: сайт CERT-UA и Госспецсвязи
Детали: Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, размещаемые в зоне .ua. Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля.
Госспецсвязи призывает в случае каких бы то ни было киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-коммуникационных систем срочно информировать команду CERT-UA по номерам телефона (044) 281-88-05 или (044) 281-88-25, или же на .е-mail: cert@cert.gov.ua.
Специалисты по кибербезопасности сообщают, что на сайте Raidforums было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля, но впоследствии обсуждение там удалили.
В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.
По этому сообщению предполагается, что атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua (deface означает стирать или искажать – ред.).
Почему это важно: Кибератаки могут являться частью гибридной войны России против Украины. Они угрожают исчезновением или повреждением данных, нарушением функционирования государственных органов или их официальных страниц в интернете, могут вызвать неразбериху и усилить панику на фоне информационной войны.
Этому предшествовало:
- В ночь с 13 на 14 января 2022 года хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, сервиса "Дія" – и обнародовали сообщения на украинском, русском и польском языках. Тогда было зафиксировано использование программы WhisperGate, способной уничтожать данные.
- 15 февраля на сайты Минобороны, МВД и украинские банки, среди которых государственные Приватбанк и Ощадбанк, совершили мощную DDoS атаку, которая стоила миллионов долларов. В Госспецсвязи допустили, что за этой атакой может стоять Россия, а в администрации президента США выразили уверенность в этом.