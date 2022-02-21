Окупанти ОРДО заявили, що їм потрібна військова допомога Росії

Представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що "республіці" потрібна військова допомога Росії.

Джерело: РБК з посиланням на інтерв'ю Басуріна російському пропагандистькому ютуб-каналу "Соловьев Live"

Пряма мова: "Насамперед моральна допомога. Фінансова – теж я б не відмовився. Військова – теж необхідна. У різних напрямках…

Люди, які живуть тут, повинні знати, що за їхньою спиною нас ніхто не зрадить, що ми є друзями... Коли люди побачать це, дихати стане легше".

Деталі: За інформацією РБК, раніше 21 лютого прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів, чи надасть Росія військову допомогу терористам ОРДЛО, якщо ті попросять про це.