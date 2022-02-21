Оккупанты ОРДО заявили, что им нужна военная помощь России

Представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "республике" нужна военная помощь России.

Источник: РБК со ссылкой на интервью Басурина российскому пропагандистскому ютуб-каналу "Соловьев Live"

Прямая речь: "В первую очередь моральная помощь. Финансовая — тоже я бы не отказался. Военная — тоже необходима. По разным направлениям…

Реклама:

Люди, живущие здесь, должны знать, что за их спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями… Когда люди увидят это — дышать станет легче".

Детали: По информации РБК, ранее 21 февраля пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, окажет ли Россия военную помощь террористам ОРДЛО, если те попросят об этом.