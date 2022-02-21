Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты ОРДО заявили, что им нужна военная помощь России

Евгений КизиловПонедельник, 21 февраля 2022, 14:21
Эдуард Басурин, фото из интернет-ресурсов оккупантов

Представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "республике" нужна военная помощь России.

Источник: РБК со ссылкой на интервью Басурина российскому пропагандистскому ютуб-каналу "Соловьев Live"

Прямая речь: "В первую очередь моральная помощь. Финансовая — тоже я бы не отказался. Военная — тоже необходима. По разным направлениям…

Люди, живущие здесь, должны знать, что за их спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями… Когда люди увидят это — дышать станет легче".

Детали: По информации РБК, ранее 21 февраля пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, окажет ли Россия военную помощь террористам ОРДЛО, если те попросят об этом.

Темы: ОРДЛОРосcияВооруженные силыармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
ОРДЛО
Боевики целый час обстреливали Станицу Луганскую, травмировали бойца
Ткаченко о ситуации в ОРДЛО: Разоблачили 10 фейков, имеем темник пропагандистов
РосСМИ сообщают о прибытии 61 тысячи человек из ОРДЛО, уже 6 регионов ввели ЧС 
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...