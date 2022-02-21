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Роспропаганда вже заявила про перехід кордону РФ "українськими диверсантами"

Євген КізіловПонеділок, 21 лютого 2022, 14:04
Роспропаганда вже заявила про перехід кордону РФ українськими диверсантами
Відомий кремлівський пропагандист Дмітрій Кісельов, скриншот

Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".

Джерело: "ТАСС" та "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу Південного військового округу Росії

Дослівно: "П'ятьох порушників кордону РФ зі складу диверсійно-розвідувальної групи з території України знищено...

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Для екстреної евакуації української диверсійної групи на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Обидві машини вдалося підбити".

Деталі: Згідно з повідомленням, це сталося близько 5 ранку за київським часом у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.

Передісторія: Раніше у понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

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Водночас на відео від ФСБ не видно жодної інфраструктури, крім зруйнованої одноповерхової "халупи" серед дерев.

Також слід зауважити, що зараз Путін проводить засідання Ради безпеки РФ, де такі фейки можуть використати для ухвалення будь-яких божевільних рішень.

Теми: РосіяпропагандаЗбройні силиУкраїна
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