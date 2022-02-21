Роспропаганда уже заявила о переходе границы РФ "украинскими диверсантами"

Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа неких "украинских диверсантов".

Источник: "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России

Дословно: "Пять нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы с территории Украины уничтожены…

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Для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы на территорию России вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Обе машины удалось подбить".

Детали: Согласно сообщению, это случилось около 5 утра по киевскому времени в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

Предыстория: Ранее в понедельник ФСБ заявила о якобы попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы РФ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркнула, что это сознательная ложь и провокация.

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В то же время на видео от ФСБ РФ не видно никакой инфраструктуры, кроме разрушенной одноэтажной "халупы" среди деревьев.

Также следует отметить, что сейчас Путин проводит заседание Совета безопасности РФ, где такие фейки могут использоваться для принятия любых безумных решений.