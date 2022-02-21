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Президент Естонії приїде в Україну 22 лютого

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:26

Президент Володимир Зеленський 22 лютого зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом, який приїде в Україну з робочим візитом.

Візити анонсував Офіс президента, пише "Європейська правда"

Близько опівдня відбудеться зустріч президентів України та Естонії з представниками ЗМІ.

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Каріс у понеділок заявив, що зараз ескалація напруги відбувається з боку Росії за її планом і Заходу не варто вірити тому, що кажуть у Москві.

Він також наголошував, що про закриття для якихось країн можливості вступу до НАТО "не може бути й мови".

Як відомо, протягом вихідних ситуація на сході України суттєво загострилася, зросла кількість провокацій та дезінформації про нібито намір України відвойовувати окуповані території. Самопроголошені "республіки" заявили про масову евакуацію населення та загальну мобілізацію

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Також 20 лютого стало відомо, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань -  це означає, що російські війська залишаться в Білорусі довше, ніж планувалось.

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Теми: Естонія
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