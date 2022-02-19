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Ватажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 07:40
Ватажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію
ПУШИЛІН І ПАСІЧНИК, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СЕПАРАТИТСЬКИХ ЗМІ

Ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

Джерело: Пушилін у Telegram, Інтерфакс

Дослівно Пушилін: "Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати.

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Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію".

Деталі: Він закликав усіх чоловіків так званої "ДНР", здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів".

Пушилін також заявив, що терористи досягнуть "бажаної і необхідної нам усім" перемоги, "захистять" Донбас та "всіх російських людей".

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник також підписав указ про загальну мобілізацію. 

"Постановляю: оголосити на території Луганської народної республіки загальну мобілізацію", - йдеться у тексті його указу.

В "документі" зазначається, що в рамках указу забороняється виїзд за межі ОРЛО чоловікам віком від 18 до 55 років.

Що передувало: 18 лютого Пушилін оголосив евакуацію мешканців ОРДО до Росії. 

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з ОРДЛО, грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.

Передісторія:

  • 18 лютого міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ". За його словами, українська армія лише обороняється.
  • 14 лютого за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий, а подібні чутки назвав "нісенітницею".
  • Про підготовку до так званого наступу на Донбас Пушилін заявив ще у січні.
  • За словами Дерсекретаря США Ентоні Блінкена, РФ може вдатися до провокації для початку вторгнення в Україну: "Це може бути штучно зорганізований теракт із застосуванням вибухівки десь у Росії, або вони можуть буцімто знайти масове захоронення людських решток, або зрежисований напад безпілотника на мирних мешканців або навіть справжній напад із застосуванням хімічної зброї. Росія, ймовірно, буде називати ці провокації "етнічною чисткою" або "геноцидом" (з боку України – ред.)".

Теми: ДНРОРДЛОвійна
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