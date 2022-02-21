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Президент Эстонии приедет в Украину 22 февраля

Понедельник, 21 февраля 2022, 15:26

Президент Владимир Зеленский 22 февраля встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, который приедет в Украину с рабочим визитом.

Визиты анонсировал Офис президента, пишет "Европейская правда"

Около полудня состоится встреча президентов Украины и Эстонии с представителями СМИ.

Карис в понедельник заявил, что сейчас эскалация напряжения происходит со стороны России по ее плану и Западу не стоит верить тому, что говорят в Москве.

Он также отмечал, что о закрытии для каких-либо стран возможности вступления в НАТО "не может быть и речи".

Как известно, в течение выходных ситуация на востоке Украины существенно обострилась, возросло количество провокаций и дезинформации о якобы намерении Украины отвоевывать оккупированные территории. Самопровозглашенные "республики" заявили о массовой эвакуации населения и общей мобилизации.

Также 20 февраля стало известно, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

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Темы: Эстония


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