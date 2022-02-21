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Україна не нападала і не надсилала диверсантів до Росії – Кулеба

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 14:51
Україна не нападала і не надсилала диверсантів до Росії – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростовує дезінформацію, яку поширює Росія на виправдання своїх агресивних дій проти України.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Категорично спростовую дезінформацію РФ. 

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Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій; не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".

Деталі: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також назвав черговим фейком інформацію Росії про "диверсійно-розвідувальну групу" з України. 

"Жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося", – зазначили у ДПСУ.

За словами Демченка, прикордонники України не отримували від російської сторони повідомлень про інциденти на кордоні, ще й пов’язані з застосуванням зброї.

"Такі повідомлення є ніщо інше як провокація. Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить", – наголосили у ДПСУ.

Цьому передувало: Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про те, що 21 лютого – прямо за кілька годин до засідання Радбезу РФ – на територію Росії увійшла група якихось "українських диверсантів", а потім і дві українські бойових машини піхоти, які мали забрали "диверсантів". "П'ятьох порушників кордону РФ" було "знищено", повідомили в Південному військовому окрузі Росії.

Починаючи з 18 лютого, коли ватажки ОРДЛО почали примусову евакуацію жителів окупованої частини Донбасу до Росії, російські медіа усе частіше поширюють фейки – то про вибухи в Донецьку та Луганську, то про плани України наступати, то про нібито українські снаряди на території РФ.

Україна та західні розвідки попереджали, що Росія може використати фейки для повномасштабного вторгнення в Україну. 

УП, оновлено
Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаРосіявійна
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