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Украина не нападала и не посылала диверсантов в Россию – Кулеба

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 14:51
Украина не нападала и не посылала диверсантов в Россию – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергает дезинформацию, которую распространяет Россия в оправдание своих агрессивных действий против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь:" Категорически опровергаю дезинформацию РФ.

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Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТР через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий; не планирует подобные действия.

Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков".

Детали: Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также назвал очередным фейком информацию России о "диверсионно-разведывательной группе" из Украины.

"Никаких нарушений государственной границы на направлении российского населенного пункта Митякинская в Ростовской области со стороны подконтрольной украинским властям территории не происходило", – отметили в ГПСУ.

По словам Демченко, пограничники Украины не получали от российской стороны уведомлений об инцидентах на границе, еще и связанных с применением оружия.

"Такие сообщения – ничто иное как провокация. Подтверждений этому заявлению российская сторона также не приводит", – подчеркнули в ГПСУ.

Этому предшествовало: Российские пропагандистские СМИ распространили информацию о том, что 21 февраля – прямо за несколько часов до заседания Совбеза РФ – на территорию России вошла группа неких "украинских диверсантов", а затем и две украинские боевые машины пехоты, которые должны были забрать "диверсантов". "Пятеро нарушителей границы РФ" были "уничтожены", сообщили в Южном военном округе России.

Начиная с 18 февраля, когда предводители ОРДЛО начали принудительную эвакуацию жителей оккупированной части Донбасса в Россию, российские медиа все чаще распространяют фейки – то о взрывах в Донецке и Луганске, то о планах Украины наступать, то о якобы украинских снарядах на территории РФ.

Украина и западные разведки предупреждали, что Россия может использовать фейки для полномасштабного вторжения в Украину.

УП, обновлено
Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаРосcиявойна
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