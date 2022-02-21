Бойовики обстріляли Новолуганське: загинув цивільний, перебито газогін
Понеділок, 21 лютого 2022, 17:42
Окупанти у понеділок обстріляли селище Новолуганське, що на Донеччині. Як результат загинув мирний житель і були пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook
Деталі: За його словами, це сталося близько години тому. Загиблий чоловік - 1970 року народження.
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Кириленко повідомив також, що внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла і опалення, було перебито газогін.