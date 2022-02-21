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Боевики обстреляли Новолуганское: погиб мирный житель, перебит газопровод

Евгений КизиловПонедельник, 21 февраля 2022, 18:42
Фото с Facebook Кириленко

Оккупанты в понедельник обстреляли поселок Новолуганское на Донетчине. В результате погиб мирный житель и были повреждены объекты инфраструктуры.

Источник: глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook

Детали: По его словам, это произошло около часа назад. Погиб мужчина 1970 года рождения.

Кириленко сообщил также, что в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры, поселок остался без света и отопления, был перебит газопровод.

Темы: войнаДонбассОРДЛОжертвы


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