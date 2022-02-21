Кремль назвав фейком "розстрільні списки" українців

У Кремлі назвали повідомлення про нібито російський список українців, які підлягають "знищенню та відправленню до таборів" у разі вторгнення в Україну "вигадкою та фейком".

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "Ви розумієте, що це абсолютна "качка", що це брехня? Це абсолютна вигадка, такого списку не існує, це фейк".

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Деталі: Раніше Foreign Policy повідомило Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у разі вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських та російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

Чотири особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі нападу Росії на Україну.

Цьому передувало: На початку лютого німецький таблоїд Bild написав про плани президента РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору та "табори" для незгодних українців.