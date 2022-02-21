США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

США сообщили ООН, что владеют достоверной информацией о составлении Москвой списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации.

Источник: письмо представительницы США в ООН Батшебы Нелл Крокер верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, фрагменты из которого приводят The Washington post и NBC news, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC

Дословно письмо по данным NBC: "У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации".

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Детали: В письме утверждается, что планы Москвы после вторжения будут включать пытки, насильственные исчезновения и "повсеместные человеческие страдания".

Салливан фактически подтвердил эту информацию, сказав, что военная операция России против Украины, вероятно, будет экстремально жестокой.

"Это будет война, которую Россия будет вести против украинского народа, чтобы подавить его, раздавить его, причинить ему вред. И это то, что мы подробно изложили для ООН, потому что считаем, что мир должен мобилизоваться", — сказал он.

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Что предшествовало: 19 февраля американское издание Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США, сообщило, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

В Кремле назвали эти сообщения "выдумкой и фейком".