Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 23:03
США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря
флаг ООН, фото Getty Images

США сообщили ООН, что владеют достоверной информацией о составлении Москвой списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации.

Источник: письмо представительницы США в ООН Батшебы Нелл Крокер верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, фрагменты из которого приводят The Washington post и NBC news, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC

Дословно письмо по данным NBC: "У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации".

Реклама:

Детали: В письме утверждается, что планы Москвы после вторжения будут включать пытки, насильственные исчезновения и "повсеместные человеческие страдания".

Салливан фактически подтвердил эту информацию, сказав, что военная операция России против Украины, вероятно, будет экстремально жестокой.

"Это будет война, которую Россия будет вести против украинского народа, чтобы подавить его, раздавить его, причинить ему вред. И это то, что мы подробно изложили для ООН, потому что считаем, что мир должен мобилизоваться", — сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 19 февраля американское издание Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США, сообщило, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

В Кремле назвали эти сообщения "выдумкой и фейком".

Темы: СШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: