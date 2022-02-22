Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

Катерина ТищенкоВівторок, 22 лютого 2022, 00:18
Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: Білий дім

Деталі: Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

Реклама:

В указі йдеться, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов'язанням щодо Мінських угод і "створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і тим самим є надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США".

Що передувало: Раніше в Білому домі анонсували, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Байденсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін офіційно направив війська РФ в Україну: опубліковано укази щодо ОРДЛО
У Донецьку велика колона техніки та солдатів рушила в напрямку лінії зіткнення
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: