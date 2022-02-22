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Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

Катерина ТищенкоВівторок, 22 лютого 2022, 01:18
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: Білий дім

Деталі: Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.

В указі йдеться, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов'язанням щодо Мінських угод і "створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і тим самим є надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США".

Що передувало: Раніше в Білому домі анонсували, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Теми: Байденсанкції
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