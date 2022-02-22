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Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

Катерина ТищенкоВторник, 22 февраля 2022, 00:18
Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Белый дом

Детали: Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.

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В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Что предшествовало: Ранее в Белом доме анонсировали, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

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Темы: Байденсанкции
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