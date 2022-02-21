США введуть санкції проти всіх, хто буде причетний до "республік" на Донбасі

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: пресслужба Білого дому

Дослівно: "Ми очікували на таке рішення з боку Росії і готові негайно реагувати.

Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торгівельні операції громадян США з території так званих "ЛНР" і "ДНР", або з їхніми представниками.

Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями".

Деталі: У Білому домі пообіцяли розповісти про ще низку рішень, які запровадять через "визнання" Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.

Додаткові деталі стосовно запроваджених санкцій передадуть посадовцям Державного департаменту та Міністерству фінансів після підписання президентом Байденом.

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Заява пресслужби Білого дому Фото: скриншот УП

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