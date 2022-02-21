США введуть санкції проти всіх, хто буде причетний до "республік" на Донбасі
У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР".
Джерело: пресслужба Білого дому
Дослівно: "Ми очікували на таке рішення з боку Росії і готові негайно реагувати.
Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торгівельні операції громадян США з території так званих "ЛНР" і "ДНР", або з їхніми представниками.
Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями".
Деталі: У Білому домі пообіцяли розповісти про ще низку рішень, які запровадять через "визнання" Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.
Додаткові деталі стосовно запроваджених санкцій передадуть посадовцям Державного департаменту та Міністерству фінансів після підписання президентом Байденом.
У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.
Передісторія:
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". На тлі його рішення курс російського рубля до долара та євро "обвалився". Відразу після цього Байден зателефонував українському президенту Володимирові Зеленському.
- Путін записав звернення до росіян завдовжки майже годину, у якому пригрозив, що Україна може повернути собі ядерну зброю та погрожувати всьому світові. Крім того, він укотре повторив свої тези, нібито сучасні межі України завдячують "помилковим" рішенням більшовицьких керманичів.
- У Євросоюзі анонсували новий пакет санкцій за "визнання" незаконних формувань проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник Єврокомісії Шарль Мішель заявив, що рішення Путіна є грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод.
- Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця. Увечері 21 лютого бойовики заявили, що нібито в центрі Луганська стався потужний вибух, внаслідок якого травмувалося двоє представників окупаційної адміністрації.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.