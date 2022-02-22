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Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 01:40
ФОТО: GETTY IMAGES

США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки.

Джерело: Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з питанням

Деталі: Зокрема мова іде про співробітників посольства США в Україні.

За словами одного із джерел, офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал завтра вранці, якщо не буде вторгнення Росії.

Представники Держдепартаменту та Ради національної безпеки від коментарів відмовилися.

Що передувало: Тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова. 

Передісторія:

Теми: СШАПольща
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