Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі
Вівторок, 22 лютого 2022, 00:40
США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки.
Джерело: Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з питанням
Деталі: Зокрема мова іде про співробітників посольства США в Україні.
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За словами одного із джерел, офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал завтра вранці, якщо не буде вторгнення Росії.
Представники Держдепартаменту та Ради національної безпеки від коментарів відмовилися.
Що передувало: Тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова.
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Передісторія:
- 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників. Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.
- 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей закликі після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.
- 8 лютого стало відомо, що посольство США у Києві розглядає плани на випадок можливого нападу Росії і розглядає можливість переїзду до Західної України.