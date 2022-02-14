Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова
У Державному департаменті США офіційно заявили про тимчасове переміщення посольства в Україні з Києва до Львова.
Джерело: заява держсекретаря Ентоні Блінкена на сайті Держдепу, трансляція пресбрифінгу речника Держдепу Неда Прайса
Пряма мова Прайса: "Це пов’язано з географією, передовсім. Львів розташований на заході України, досить далеко від кордонів України з Росією та Білоруссю. Це роблять із міркувань забезпечення безпеки для громадян США – співробітників уряду США.
Ми не вважаємо, що дипломатам США загрожують конкретно розправи чи фізичне знищення військовослужбовцями Росії, в разі, якщо вони почнуть вторгнення. Проте, з огляду на те, яку техніку та військові засоби Росія розгорнула в бойовому режимі на території Білорусі та полігонах біля українських кордонів, ми розуміємо, що їхня атака буде супроводжуватися масовими смертями та пораненнями з боку населення. Тож у таких умовах неможливо бути певними, що американські дипломати також не постраждають".
Деталі: У заяві, оприлюдненій на сайті, також наголошено на тому, що головним міркуванням виступає безпека й життя американських дипломатів.
Блінкен наголошує, що це рішення є тимчасовим, та сподівається, що невдовзі посольство зможе повернутися до свого постійного приміщення в Києві.
На запитання журналістів щодо знищення документації та комп’ютерної техніки в посольстві в Києві, Прайс відповів, що це не є правдою, але водночас співробітники посольства дійсно забезпечують часткову утилізацію операційної документації.
Прайс пояснив, що в Україні залишаються лише ключові співробітники, перебування яких в Україні є критичним для належного виконання завдань, включно з тимчасово повіреною у справах США Крістін Квін.
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Передісторія:
- На брифінгу Прайс додав, що розвідка США не має вичерпних даних, що Кремль ухвалив остаточне рішення про початок широкомасштабного наступу в Україні.
- 13 лютого співрозмовники "Європейської правди" у дипломатичної служби США підтвердили, що посольство США переїде до Львова. У Києві залишиться лише технічний персонал, який стежитиме за безпекою в будівлі. Перед цим стало відомо, що США почали евакуацію своїх громадян, які працюють у спеціальній місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Донбасу.
- Крім того, США вивезли близько 150 інструкторів із Нацгвардії США за межі України.
- Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
- Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.