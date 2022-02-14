Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова

У Державному департаменті США офіційно заявили про тимчасове переміщення посольства в Україні з Києва до Львова.

Джерело: заява держсекретаря Ентоні Блінкена на сайті Держдепу, трансляція пресбрифінгу речника Держдепу Неда Прайса

Пряма мова Прайса: "Це пов’язано з географією, передовсім. Львів розташований на заході України, досить далеко від кордонів України з Росією та Білоруссю. Це роблять із міркувань забезпечення безпеки для громадян США – співробітників уряду США.

Ми не вважаємо, що дипломатам США загрожують конкретно розправи чи фізичне знищення військовослужбовцями Росії, в разі, якщо вони почнуть вторгнення. Проте, з огляду на те, яку техніку та військові засоби Росія розгорнула в бойовому режимі на території Білорусі та полігонах біля українських кордонів, ми розуміємо, що їхня атака буде супроводжуватися масовими смертями та пораненнями з боку населення. Тож у таких умовах неможливо бути певними, що американські дипломати також не постраждають".

Деталі: У заяві, оприлюдненій на сайті, також наголошено на тому, що головним міркуванням виступає безпека й життя американських дипломатів.

Блінкен наголошує, що це рішення є тимчасовим, та сподівається, що невдовзі посольство зможе повернутися до свого постійного приміщення в Києві.

На запитання журналістів щодо знищення документації та комп’ютерної техніки в посольстві в Києві, Прайс відповів, що це не є правдою, але водночас співробітники посольства дійсно забезпечують часткову утилізацію операційної документації.

Прайс пояснив, що в Україні залишаються лише ключові співробітники, перебування яких в Україні є критичним для належного виконання завдань, включно з тимчасово повіреною у справах США Крістін Квін.

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