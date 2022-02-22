Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу
Вторник, 22 февраля 2022, 00:40
США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу из соображений безопасности.
Источник: Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом
Детали: В частности, речь идет о сотрудниках посольства США в Украине.
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По словам одного из источников, официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал завтра утром, если не будет вторжения России.
Представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности отказались от комментариев.
Что предшествовало: Неделю назад Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов.
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Предыстория:
- 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украиныродственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников. Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.
- 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домойс учетом непредсказуемой ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" относительно войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины, и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременнымрешение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.
- 8 февраля стало известно, что посольство США в Киеве рассматривает планы на случай возможного нападения России и рассматривает возможность переезда в Западную Украину.