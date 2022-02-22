Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу из соображений безопасности.

Источник: Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом

Детали: В частности, речь идет о сотрудниках посольства США в Украине.

Реклама:

По словам одного из источников, официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал завтра утром, если не будет вторжения России.

Представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности отказались от комментариев.

Что предшествовало: Неделю назад Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: