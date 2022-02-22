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Росія перша у світі за приростом COVID-хворих

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 03:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 20 лютого у світі виявили 1 248 450 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 152 337 хворих, в Німеччині – 111 824, в Південній Кореї – 95 347.  Крім того, в Туреччині – 85 026 заражень, в Японії – 72 861.

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Україна, де 13 562 випадки, на 27 місці у світі між Сингапуром та Угорщиною. У Європі Україна на 13 місці.

6 173 людини у світі за добу померли.   За цим показником (127 смертей) Україна на 19 місці у світі і на 8 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 20 лютого в Україні з ковідом госпіталізували 1 886 осіб, одужали 13 904 особи.

Теми: коронавірус
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