Росія перша у світі за приростом COVID-хворих

За добу 20 лютого у світі виявили 1 248 450 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в РФ – 152 337 хворих, в Німеччині – 111 824, в Південній Кореї – 95 347. Крім того, в Туреччині – 85 026 заражень, в Японії – 72 861.

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Україна, де 13 562 випадки, на 27 місці у світі між Сингапуром та Угорщиною. У Європі Україна на 13 місці.

6 173 людини у світі за добу померли. За цим показником (127 смертей) Україна на 19 місці у світі і на 8 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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