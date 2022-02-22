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Россия первая в мире по приросту COVID-больных

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 04:36
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 20 февраля в мире обнаружили 1 248 450 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в РФ - 152 337 больных, в Германии - 111 824, в Южной Корее - 95 347. Кроме того, в Турции - 85 026 заражений, в Японии - 72 861.

Украина, где 13562 случаев, на 27 месте в мире между Сингапуром и Венгрией. В Европе Украина на 13-м месте.

6 173 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю (127 смертей) Украина на 19 месте в мире и 8 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Напомним: 20 февраля в Украине с ковидом госпитализировали 1 886 человек, выздоровели 13 904 человека.

Темы: коронавирус


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