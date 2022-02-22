Россия первая в мире по приросту COVID-больных

За сутки 20 февраля в мире обнаружили 1 248 450 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в РФ - 152 337 больных, в Германии - 111 824, в Южной Корее - 95 347. Кроме того, в Турции - 85 026 заражений, в Японии - 72 861.

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Украина, где 13562 случаев, на 27 месте в мире между Сингапуром и Венгрией. В Европе Украина на 13-м месте.

6 173 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю (127 смертей) Украина на 19 месте в мире и 8 в Европе.

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