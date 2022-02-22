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Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ

Вівторок, 22 лютого 2022, 04:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – розмова стосувалася санкцій проти Москви.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні.

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Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії".

Що передувало:

  • 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій з цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг чи технологій із США до ОРДЛО.
  • Ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

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Теми: Кулеба Дмитро
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