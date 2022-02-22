Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – розмова стосувалася санкцій проти Москви.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні.

Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії".

Що передувало: