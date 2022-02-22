Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном – разговор касался санкций против Москвы.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Учитывая динамику ситуации, провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии нашей встречи в Вашингтоне.

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Ключевая тема – санкции. Подчеркнул необходимость применить жесткие санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия".

Что предшествовало:

22 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.

Эти санкции не являются частью и не касаются пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.