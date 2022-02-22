Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном – разговор касался санкций против Москвы.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Учитывая динамику ситуации, провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии нашей встречи в Вашингтоне.

Ключевая тема – санкции. Подчеркнул необходимость применить жесткие санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия".

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