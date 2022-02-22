Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька

Вівторок, 22 лютого 2022, 05:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
ФОТО: sky news

У мережі опублікували відео військової техніки, включно з танками, на околицях Донецька.

Джерело: Reuters, Sky News

Деталі: Відео опублікував телеканал Sky News.

Реклама:

Зазначається, що репортер Reuters бачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста та ще два - в іншій частині міста. Попередніми днями журналісти Reuters у Донецьку не бачили танків на вулицях.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Теми: ДонецькРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Донецьк
В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю "МВС" терористів – Андрющенко
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: