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ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька

Вівторок, 22 лютого 2022, 06:20
ФОТО: sky news

У мережі опублікували відео військової техніки, включно з танками, на околицях Донецька.

Джерело: Reuters, Sky News

Деталі: Відео опублікував телеканал Sky News.

Зазначається, що репортер Reuters бачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста та ще два - в іншій частині міста. Попередніми днями журналісти Reuters у Донецьку не бачили танків на вулицях.

Нагадаємо: Напередодні очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Теми: ДонецькРосія
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