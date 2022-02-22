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СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка

Вторник, 22 февраля 2022, 06:20
ФОТО: sky news

В сети опубликовали видео военной техники, включая танки, на окраине Донецка.

Источник: Reuters, Sky News

Детали: Видео опубликовал телеканал Sky News.

Репортер Reuters видел около пяти танков в колонне на окраине города и еще два - в другой части города. В предыдущие дни журналисты Reuters в Донецке не видели танков на улицах.

Напомним: Днем ранее очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Темы: ДонецкРосcия


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