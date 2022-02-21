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В Донецке большая колонна техники и солдат двинулась к линии столкновения – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 22:54
В Донецке большая колонна техники и солдат двинулась к линии столкновения – СМИ
Фото: Getty images

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка, военные Вооруженных сил на линии столкновения в комментарии "Украинской правде", facebook-страница военного журналиста Андрея Цаплиенко

Прямая речь очевидца: "На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка".

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Детали: Очевидцы говорят, что колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по Университетской улице в северо-западном направлении, к линии столкновения.

По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа.

Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.

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Военные ВСУ в комментарии УП говорят, что им из разных источников говорят о подобных маневрах военной техники и мобилизованных мужчин в разных направлениях по линии столкновения. В частности, на территории завода в Макеевке завезли несколько тысяч мобилизованных, где им раздают оружие и одежду. Якобы их численность составляет несколько тысяч.

Очевидцы говорят, что большие колонны техники вечером 21 февраля заметили в разных районах Донецка и окрестностях.

Также, по словам собеседников УП на линии столкновения, якобы боевики в оккупированных городах сказали местным жителям сидеть дома как минимум ближайшие двое суток.

Кроме того, как сообщает "Радио Свобода", в Донецке после оглашения указов президента РФ Владимира Путина о признании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали уличные празднования с музыкой и фейерверками.

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию.
  • Соединенные Штаты заявили, что вскоре президент США Джо Байден обнародует указ о введении санкций против всех лиц, причастных к так называемым "республикам" на Донбассе. В Британии также пообещали рассказать 22 февраля о деталях санкций против России из-за решения о "признании" так называемых "республик".
  • В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций за "признание" незаконных формирований пророссийских боевиков в Донбассе. Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил, что решение Путина является грубым нарушением международного права и Минских соглашений.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей. Формирование боевиков продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности в Новолуганском убили 21 февраля гражданского жителя. Вечером 21 февраля боевики заявили, что якобы в центре Луганска произошел мощный взрыв, в результате которого травмировались двое представителей оккупационной администрации.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: ОРДЛОвойнаООСДонбасс
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