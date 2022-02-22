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Члени Радбезу ООН засудили рішення Росії про визнання "Л/ДНР"

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 08:39
Члени Радбезу ООН засудили рішення Росії про визнання Л/ДНР
Фото AFP via Getty Images

Члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на надзвичайному засіданні засудили рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани закликали до миру та дипломатії у спробі запобігти війні в Україні.

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Посол США Лінда Томас-Грінфілд на засіданні поставила під сумнів твердження Путіна про те, що російські війська візьмуть на себе "миротворчу" роль у Донецькій та Луганській областях.

"Він називає їх миротворцями. Це – нонсенс. Ми знаємо, хто вони насправді", – сказала вона.

Посилаючись на недавні звинувачення Путіна, посол сказала, що його слова є "серією обурливих, хибних тверджень", спрямованих на "створення приводу для війни".

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"Путін хоче повернутися у часи, коли миром правили імперії. Зараз не 1919 рік", – додала Томас-Грінфілд.

Постійний представник Британії при ООН Дама Барбара Вудворд наголосила на гуманітарних наслідках можливого вторгнення.

"Дії, обрані сьогодні Росією, матимуть серйозні та далекосяжні наслідки. Насамперед щодо людських життів. Вторгнення в Україну обрушить на народ України війну, смерті та руйнування", – сказала вона.

Російський посол Василь Небензя назвав ці заяви "прямою словесною атакою" і сказав, що вони залишаться "без відповіді".

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "підштовхує" Україну до конфлікту, та звинуватив інші країни в тому, що вони не помічають "тяжкого становища мешканців Донбасу".

Посол України Сергій Кислиця заявив, що межі країни залишаються незмінними, незважаючи на дії Росії.

"Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося, нікому нічого не винні і нікому нічого не віддамо. Жодних сумнівів бути не повинно. Міжнародні кордони України є та залишаться незмінними. Ми вимагаємо від Росії скасувати рішення про визнання та повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо наказ про запровадження додаткових російських окупаційних військ на територію України", - сказав він.

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Володимиром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО США заявили, що запровадять санкції через це рішення, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Велика Британія 22 лютого теж планує оголосити нові санкції проти Росії.

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Теми: ООНРосіяОРДЛО
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