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Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 08:39
Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании Л/ДНР
Фото AFP via Getty Images

Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на чрезвычайном заседании осудили решение России признать независимость так называемых ЛНР и ДНР.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, ОАЭ, Кении и Ганы призвали к миру и дипломатии в попытке предотвратить войну в Украине.

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Посол США Линда Томас-Гринфилд на заседании поставила под вопрос утверждение Путина о том, что российские войска возьмут на себя "миротворческую" роль в Донецкой и Луганской областях.

"Он называет их миротворцами. Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле", – сказала она.

Ссылаясь на недавние обвинения Путина, посол сказала, что его слова являются "серией возмутительных, ложных утверждений", направленных на "создание повода для войны".

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"Путин хочет вернуться в те времена, когда миром правили империи. Сейчас не 1919 год", – добавила Томас-Гринфилд.

Постоянный представитель Британии при ООН Дама Барбара Вудворд отметила гуманитарные последствия возможного вторжения.

"Действия, избранные сегодня Россией, будут иметь серьезные и дальновидные последствия. В первую очередь, в отношении человеческих жизней. Вторжение в Украину обрушит на народ Украины войну, смерти и разрушения", – сказала она.

Российский посол Василий Небензя назвал эти заявления "прямой словесной атакой" и сказал, что они останутся "без ответа".

Небензя также обвинил Запад в том, что он "подталкивает" Украину к конфликту, и обвинил другие страны в том, что они не замечают "тяжелого положения жителей Донбасса".

Посол Украины Сергей Кислица заявил, что границы страны остаются неизменными, несмотря на действия России.

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся, никому ничего не должны и никому ничего не отдадим. Никаких сомнений быть не должно. Международные границы Украины останутся неизменными. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о введении дополнительных российских оккупационных войск на территорию Украины", – сказал он.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО США заявили, что введут санкции из-за этого решения, но это будут другие меры, чем готовились на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить новые санкции против России.

Темы: ООНРосcияОРДЛО
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