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Ляшко: Пік захворюваності минає, кількість госпіталізацій і смертей з Covid-19 знизилась

Ольга Кириленко, Ірина БалачукВівторок, 22 лютого 2022, 09:12
Ляшко: Пік захворюваності минає, кількість госпіталізацій і смертей з Covid-19 знизилась
Віктор Ляшко. Фото з Facebook

В Україні минає пік захворюваності на коронавірус – попри найбільші цифри виявлених випадків за добу за весь час епідемії – кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 22 лютого

Пряма мова Ляшка: "Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%.

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Середньодобова кількість померлих від ускладнень Covid-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу".

Деталі: Водночас міністр зауважив, що смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж реєструються випадки захворюваності й госпіталізацій.

Він також додав, що, за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є нижчим, ніж у Хорватії – на 53%, ніж у Греції – на 26%, ніж у Польщі – на 12%.

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Ляшко зазначив, що важливу роль у цьому відіграли вакцинація та адаптивний карантин.

Він навів дані математичного моделювання, згідно з якими вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тисяч життів. За словами міністра, це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%.

Теми: коронавірусМОЗЛяшко Віктор
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