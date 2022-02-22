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Ляшко: Пик заболеваемости проходит, количество госпитализаций и смертей с Covid-19 снизилось

Ольга Кириленко, Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 09:12
Ляшко: Пик заболеваемости проходит, количество госпитализаций и смертей с Covid-19 снизилось
Виктор Ляшко. Фото с Facebook

В Украине проходит пик заболеваемости коронавирусом – несмотря на самые большие цифры выявленных случаев за сутки за все время эпидемии – количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей Дельта-волны.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 22 февраля

Прямая речь Ляшко: "Уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тысяч населения, а летальность уменьшилась в 4 раза – с 2% до 0,5%.

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Среднесуточное количество умерших от осложнений Covid-19 перестало расти и последние 5 дней находится на плато около 240 человек в сутки".

Детали: В то же время министр отметил, что смертность является отложенным показателем, который начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем регистрируются случаи заболеваемости и госпитализаций.

Он также добавил, что, по данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине ниже, чем в Хорватии – на 53%, чем в Греции – на 26%, чем в Польше – на 12%.

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Ляшко отметил, что немаловажную роль в этом сыграли вакцинация и адаптивный карантин.

Он привел данные математического моделирования, согласно которым вакцинация в Украине уже спасла около 22 тысяч жизней. По словам министра, это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось снизить как минимум на 17%.

Темы: коронавирусМинздравЛяшко Виктор
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