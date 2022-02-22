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ЄС у вівторок затвердить санкції проти Росії за визнання "ДНР" і "ЛНР"

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 09:45
ЄС у вівторок затвердить санкції проти Росії за визнання ДНР і ЛНР
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що скликає у вівторок позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ ЄС ухвалять санкції проти Росії у зв'язку з визнанням нею незалежності сепаратистських регіонів та подальшим розміщенням військ на території України.

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"Я впевнений, що буде одностайне рішення", - сказав Боррель.

Посли держав-членів ЄС зустрінуться у вівторок вранці, щоб обговорити силу вживаних заходів, при цьому деякі країни виступають за більш обмежену відповідь, ніж при повномасштабному вторгненні.

Нагадаємо, Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

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Президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Також на цю тему стаття "Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля".

Теми: ЄСРосіясанкціїОРДЛО
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