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ЕС во вторник утвердит санкции против России за признание "ДНР" и "ЛНР"

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 09:45
ЕС во вторник утвердит санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что созовет во вторник внеочередное заседания глав МИД для утверждения санкций против РФ.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел ЕС примут санкции против России в связи с признанием ею сепаратистских регионов и дальнейшим размещением войск на территории Украины.

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"Я уверен, что будет единогласное решение", — сказал Боррель.

Послы государств-членов ЕС встретятся во вторник утром, чтобы обсудить силу применяемых мер, при этом некоторые страны выступают за более ограниченный ответ, чем при полномасштабном вторжении.

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

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Президент США уже подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских республик.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля".

Темы: ЕСРосcиясанкцииОРДЛО
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