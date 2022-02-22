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"Вибір за Україною": Росія не хоче розривати дипвідносини

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 12:23
Вибір за Україною: Росія не хоче розривати дипвідносини
фото: IREN MOROZ

Кремль навіть після введення російських військ на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною, заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Джерело: Руденко, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Руденка: "Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір".

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Деталі: За його словами, "це буде рішенням Києва".

Передісторія: Раніше у вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.

Теми: РосіяУкраїнадипломатичні відносинивійна
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