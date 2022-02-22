"Вибір за Україною": Росія не хоче розривати дипвідносини

Кремль навіть після введення російських військ на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною, заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Джерело: Руденко, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Руденка: "Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір".

Деталі: За його словами, "це буде рішенням Києва".

Передісторія: Раніше у вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.