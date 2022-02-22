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"Выбор за Украиной": Россия не хочет разрывать дипотношения

Роман ПетренкоВторник, 22 февраля 2022, 13:23
фото: IREN MOROZ

Кремль даже после введения российских войск на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: Руденко, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Руденко: "Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор".

Детали: По его словам, "это будет решение Киева".

Предыстория: Ранее во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Темы: РосcияУкраинадипломатические отношениявойна


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