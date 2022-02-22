"Выбор за Украиной": Россия не хочет разрывать дипотношения
Вторник, 22 февраля 2022, 13:23
Кремль даже после введения российских войск на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Источник: Руденко, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь Руденко: "Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор".
Детали: По его словам, "это будет решение Киева".
Предыстория: Ранее во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.