"Выбор за Украиной": Россия не хочет разрывать дипотношения

Кремль даже после введения российских войск на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: Руденко, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Руденко: "Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор".

Детали: По его словам, "это будет решение Киева".

Предыстория: Ранее во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.